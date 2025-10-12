Рейтинг@Mail.ru
Пекин ответит при введении США запрета летать в штаты через Россию - РИА Новости, 12.10.2025
07:29 12.10.2025
Пекин ответит при введении США запрета летать в штаты через Россию
РИА Новости, 12.10.2025
Профессор Чжэн Аньгуан: Китай ответит на запрет США пролетать над Россией

Мужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
Заголовок дается в новой редакции
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Пекин неизбежно ответит в случае введения Вашингтоном запрета для китайских авиакомпаний пролетать над территорией РФ при рейсах в или из США, контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе и других областях, такое мнение высказал РИА Новости директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
Самолет авиакомпании Xiamen Air в международном аэропорту Лос-Анджелеса
СМИ: США предложили запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над Россией
9 октября, 23:59
Агентство Рейтер в четверг передавало, что администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США. Агентство указало, что американские авиакомпании давно недовольны тем, что американские перевозчики не имеют права пролетать над территорией РФ, в то время как китайские авиакомпании имеют такую возможность.
"Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановка действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении", - сказал он.
По словам Чжэн Аньгуана, контрмеры Китая также могут быть асимметричными, например, ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США.
Эксперт добавил, что цель контрмер КНР заключается не в введении санкций ради санкций, а в противодействии агрессивному поведению США, в надежде, что власти США вернутся на правильный путь.
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines в международном аэропорту Дивопу в Урумчи
Китай остановил закупки самолетов Boeing, сообщил Bloomberg
15 апреля, 12:21
 
