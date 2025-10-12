Пекин ответит при введении США запрета летать в штаты через Россию

Заголовок дается в новой редакции

ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Пекин неизбежно ответит в случае введения Вашингтоном запрета для китайских авиакомпаний пролетать над территорией РФ при рейсах в или из США, контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе и других областях, такое мнение высказал РИА Новости директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.

Агентство Рейтер в четверг передавало, что администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США. Агентство указало, что американские авиакомпании давно недовольны тем, что американские перевозчики не имеют права пролетать над территорией РФ, в то время как китайские авиакомпании имеют такую возможность.

"Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановка действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении", - сказал он.

По словам Чжэн Аньгуана, контрмеры Китая также могут быть асимметричными, например, ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США.