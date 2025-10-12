Рейтинг@Mail.ru
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 12.10.2025 (обновлено: 06:44 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/kitaj-2047759947.html
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США - РИА Новости, 12.10.2025
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США
США настояли на введении портовых сборов в отношении китайских судов, Пекин был вынужден ввести ответные меры для защиты своих прав, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T06:12:00+03:00
2025-10-12T06:44:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg
https://ria.ru/20251012/kitaj-2047759785.html
https://ria.ru/20251012/kitaj-2047758781.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_b56e286558a8040274918f0cae1cb6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, всемирная торговая организация (вто)
В мире, США, Китай, Пекин, Всемирная торговая организация (ВТО)
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США

В Пекине заявили, что США вынудили Китай ввести ответные портовые сборы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. США настояли на введении портовых сборов в отношении китайских судов, Пекин был вынужден ввести ответные меры для защиты своих прав, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
Китайская сторона пояснила, что офис торгового представителя США 17 апреля объявил об окончательных мерах по итогам расследования в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая, которые предусматривают введение портовых сборов для связанных с КНР судов.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай призвал США урегулировать разногласия
Вчера, 06:07
"Действия США серьёзно нарушают правила Всемирной торговой организации, а также принцип равенства и взаимности, заложенный в Соглашении о морских перевозках между Китаем и США, это типичный пример политики односторонних действий", - говорится в заявлении минкоммерции КНР.
Указано, что Китай неоднократно выражал недовольство и решительно выступал против.
Ведомство также сообщило, что после двусторонних торговых переговоров в Лондоне ранее в 2025 году Китай вел консультации и поддерживал контакты с США по поводу вышеупомянутых мер, Пекин также предоставил письменный ответ на соответствующие обвинения в адрес Китая.
Однако, подчеркнули в минкоммерции КНР, США проявили пассивный подход и настаивали на реализации вышеуказанных мер, а 3 октября опубликовали уведомление, разъясняющее конкретные требования по взиманию сборов с китайских судов.
"Китай был вынужден принять ответные меры для защиты своих законных прав и интересов", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что контрмеры Китая представляют собой необходимые пассивные защитные действия, направленные на защиту законных прав и интересов китайских отраслей и предприятий, а также на поддержание честной конкурентной среды на международном рынке судоходства и судостроения.
"Надеемся, что США признают свои ошибки, пойдут навстречу Китаю и вернутся на правильный путь диалога и консультаций", - добавили в ведомстве.
Министерство транспорта КНР 10 октября объявило о введении специального портового сбора для судов США. Меры начнут действовать 14 октября и будут распространяться на принадлежащие или эксплуатируемые компаниями США суда, а также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США.
Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле 2025 года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай призвал США исправить ошибочные действия
Вчера, 05:52
 
В миреСШАКитайПекинВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала