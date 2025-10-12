Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США

ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. США настояли на введении портовых сборов в отношении китайских судов, Пекин был вынужден ввести ответные меры для защиты своих прав, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.

Китайская сторона пояснила, что офис торгового представителя США 17 апреля объявил об окончательных мерах по итогам расследования в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая , которые предусматривают введение портовых сборов для связанных с КНР судов.

"Действия США серьёзно нарушают правила Всемирной торговой организации , а также принцип равенства и взаимности, заложенный в Соглашении о морских перевозках между Китаем и США, это типичный пример политики односторонних действий", - говорится в заявлении минкоммерции КНР.

Указано, что Китай неоднократно выражал недовольство и решительно выступал против.

Ведомство также сообщило, что после двусторонних торговых переговоров в Лондоне ранее в 2025 году Китай вел консультации и поддерживал контакты с США по поводу вышеупомянутых мер, Пекин также предоставил письменный ответ на соответствующие обвинения в адрес Китая.

Однако, подчеркнули в минкоммерции КНР, США проявили пассивный подход и настаивали на реализации вышеуказанных мер, а 3 октября опубликовали уведомление, разъясняющее конкретные требования по взиманию сборов с китайских судов.

"Китай был вынужден принять ответные меры для защиты своих законных прав и интересов", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что контрмеры Китая представляют собой необходимые пассивные защитные действия, направленные на защиту законных прав и интересов китайских отраслей и предприятий, а также на поддержание честной конкурентной среды на международном рынке судоходства и судостроения.

"Надеемся, что США признают свои ошибки, пойдут навстречу Китаю и вернутся на правильный путь диалога и консультаций", - добавили в ведомстве.

Министерство транспорта КНР 10 октября объявило о введении специального портового сбора для судов США. Меры начнут действовать 14 октября и будут распространяться на принадлежащие или эксплуатируемые компаниями США суда, а также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США.