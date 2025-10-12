https://ria.ru/20251012/kitaj-2047759785.html
Китай призвал США урегулировать разногласия
Китай призывает США надлежащим образом урегулировать разногласия и поддерживать стабильное развитие торгово-экономических отношений, если же Вашингтон будет... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T06:07:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
Китай примет меры для защиты своих прав, если США будут настаивать на пошлинах
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Китай призывает США надлежащим образом урегулировать разногласия и поддерживать стабильное развитие торгово-экономических отношений, если же Вашингтон будет настаивать на своем, Пекин примет меры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
В ведомстве указали, что Пекин
призывает Вашингтон
надлежащим образом урегулировать разногласия и поддерживать стабильное, здоровое и устойчивое развитие торгово-экономических отношений Китая
и США
.
"Если США будут настаивать на своём, Китай непременно решительно примет надлежащие меры для защиты своих законных прав и интересов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.