Китай призвал США урегулировать разногласия - РИА Новости, 12.10.2025
06:07 12.10.2025
Китай призвал США урегулировать разногласия
Китай призывает США надлежащим образом урегулировать разногласия и поддерживать стабильное развитие торгово-экономических отношений, если же Вашингтон будет... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T06:07:00+03:00
2025-10-12T06:07:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
китай
сша
вашингтон (штат)
в мире, китай, сша, вашингтон (штат)
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат)
Китай призвал США урегулировать разногласия

Район Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Китай призывает США надлежащим образом урегулировать разногласия и поддерживать стабильное развитие торгово-экономических отношений, если же Вашингтон будет настаивать на своем, Пекин примет меры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
В ведомстве указали, что Пекин призывает Вашингтон надлежащим образом урегулировать разногласия и поддерживать стабильное, здоровое и устойчивое развитие торгово-экономических отношений Китая и США.
"Если США будут настаивать на своём, Китай непременно решительно примет надлежащие меры для защиты своих законных прав и интересов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай призвал США исправить ошибочные действия
Вчера, 05:52
 
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат)
 
 
