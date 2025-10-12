Китай призвал США урегулировать разногласия

ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Китай призывает США надлежащим образом урегулировать разногласия и поддерживать стабильное развитие торгово-экономических отношений, если же Вашингтон будет настаивать на своем, Пекин примет меры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.