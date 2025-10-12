В Китае назвали угрозы повышения пошлин неверным способом взаимодействия

ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Угрозы повышения пошлин - неверный способ взаимодействия с Китаем, Пекин не хочет торговой войны, но и не боится ее, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.

"Угрозы введения высоких пошлин по любому поводу - неверный способ сосуществования с Китаем", - говорится в заявлении на сайте ведомства.