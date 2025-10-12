https://ria.ru/20251012/kitaj-2047758922.html
В Китае назвали угрозы повышения пошлин неверным способом взаимодействия
В Китае назвали угрозы повышения пошлин неверным способом взаимодействия
В Минкоммерции Китая заявили, что Пекин не хочет торговой войны, но не боится ее
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Угрозы повышения пошлин - неверный способ взаимодействия с Китаем, Пекин не хочет торговой войны, но и не боится ее, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
В пятницу президент США Дональд Трамп
заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая
сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
"Угрозы введения высоких пошлин по любому поводу - неверный способ сосуществования с Китаем", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что "позиция Китая в отношении тарифной войны последовательна: мы не хотим её, но и не боимся".