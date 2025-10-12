Китай призвал США исправить ошибочные действия

ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Китай после угроз США ввести новые пошлины призывает Вашингтон как можно скорее исправить свои ошибочные действия, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.

"Китай призывает США как можно скорее исправить свои ошибочные действия", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Пекин также призывает Вашингтон , руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в ходе телефонного разговора лидеров двух стран, защищать с трудом достигнутые результаты консультаций, продолжать использовать роль механизма двусторонних торговых консультаций и устранять озабоченности каждой из сторон путём диалога, основанного на взаимном уважении.

"США на протяжении длительного времени обобщали национальную безопасность, злоупотребляли экспортным контролем, применяли дискриминационные меры в отношении Китая и вводили односторонние меры юрисдикции "длинной руки" (экстерриториальное распространение законодательства – ред.) в отношении многочисленной продукции, включая оборудование для полупроводников и микросхемы", - подчеркнули в ведомстве.