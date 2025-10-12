Рейтинг@Mail.ru
Посольство Китая в Аргентине назвало заявления Бессента провокационными - РИА Новости, 12.10.2025
03:12 12.10.2025
Посольство Китая в Аргентине назвало заявления Бессента провокационными
Посольство Китая в Аргентине назвало заявления Бессента провокационными - РИА Новости, 12.10.2025
Посольство Китая в Аргентине назвало заявления Бессента провокационными
США пора перестать считать Латинскую Америку своим задним двором, Вашингтон не сможет нарушить глубокие отношения между КНР и регионом, сообщило в соцсети X... РИА Новости, 12.10.2025
в мире
сша
китай
латинская америка
хавьер милей
скотт бессент
аргентина
сша
китай
латинская америка
аргентина
2025
в мире, сша, китай, латинская америка, хавьер милей, скотт бессент, аргентина
В мире, США, Китай, Латинская Америка, Хавьер Милей, Скотт Бессент, Аргентина
Посольство Китая в Аргентине назвало заявления Бессента провокационными

В Китае призвали США перестать считать Латинскую Америку своим задним двором

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости. США пора перестать считать Латинскую Америку своим задним двором, Вашингтон не сможет нарушить глубокие отношения между КНР и регионом, сообщило в соцсети X посольство Китая в Аргентине в ответ на заявления министра финансов США.
Глава минфина США Скот Бессент в интервью Fox News сообщил, что президент Аргентины Хавьер Милей является отличным союзником США и готов бороться с китайским присутствием в стране. В четверг США заключили соглашение о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов.
Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой
25 мая, 19:25
Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой
25 мая, 19:25
"Провокационные заявления министра финансов США Скота Бессента об отношениях Китая и Аргентины и о сотрудничестве со странами Латинской Америки и Карибского бассейна снова проявили ментальность времен холодной войны, которая продолжает характеризовать отдельных американских чиновников", - говорится в сообщении.
Посольство отметило, что Китай развивает отношения с регионом на основе уважения, равенства и взаимовыгодных условий.
"Скотт Бессент и США должны понять, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна - это не задний двор. Также они должны знать, что не могут нарушить сотрудничество между Китаем и регионом, потому что это глубокая связь, которая никогда не была использована для того, чтобы нанести вред третьим странам", - отмечается в сообщении.
Посольство добавило, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна имеют право выбирать своих партнеров.
"Было бы лучше, чтобы США перестали сеять разногласия и создавать проблемы там, где их нет", - говорится в сообщении.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Лишь 56 стран в первом квартале торговали больше с США, чем с Китаем
7 июня, 23:15
 
