Посольство Китая в Аргентине назвало заявления Бессента провокационными

"Скотт Бессент и США должны понять, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна - это не задний двор. Также они должны знать, что не могут нарушить сотрудничество между Китаем и регионом, потому что это глубокая связь, которая никогда не была использована для того, чтобы нанести вред третьим странам", - отмечается в сообщении.