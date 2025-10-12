https://ria.ru/20251012/kitaj-2047751764.html
Посольство Китая в Аргентине назвало заявления Бессента провокационными
США пора перестать считать Латинскую Америку своим задним двором, Вашингтон не сможет нарушить глубокие отношения между КНР и регионом, сообщило в соцсети X... РИА Новости, 12.10.2025
В Китае призвали США перестать считать Латинскую Америку своим задним двором
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости.
США пора перестать считать Латинскую Америку своим задним двором, Вашингтон не сможет нарушить глубокие отношения между КНР и регионом, сообщило в соцсети X
посольство Китая в Аргентине в ответ на заявления министра финансов США.
Глава минфина США Скот Бессент
в интервью Fox News сообщил, что президент Аргентины Хавьер Милей
является отличным союзником США
и готов бороться с китайским присутствием в стране. В четверг США заключили соглашение о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов.
"Провокационные заявления министра финансов США Скота Бессента об отношениях Китая
и Аргентины и о сотрудничестве со странами Латинской Америки
и Карибского бассейна
снова проявили ментальность времен холодной войны, которая продолжает характеризовать отдельных американских чиновников", - говорится в сообщении.
Посольство отметило, что Китай развивает отношения с регионом на основе уважения, равенства и взаимовыгодных условий.
"Скотт Бессент и США должны понять, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна - это не задний двор. Также они должны знать, что не могут нарушить сотрудничество между Китаем и регионом, потому что это глубокая связь, которая никогда не была использована для того, чтобы нанести вред третьим странам", - отмечается в сообщении.
Посольство добавило, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна имеют право выбирать своих партнеров.
"Было бы лучше, чтобы США перестали сеять разногласия и создавать проблемы там, где их нет", - говорится в сообщении.