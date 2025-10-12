https://ria.ru/20251012/kiev-2047805151.html
В Киеве неизвестные атаковали синагогу
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Неизвестные атаковали синагогу в Оболонском районе Киева, демонстрировали нацистское приветствие, а позже применили против представителя религиозной общины газовый баллончик, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве на Оболони в субботу атаковали синагогу. Киевская еврейская община заявляет, что несколько молодых людей подошли к синагоге и начали "демонстративно зиговать". Представитель общины вышел к ним, после чего был залит газом из перцовых баллончиков, а нападавшие скрылись", — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В полиции Киева заявили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.
По информации ведомства, размещенной в Telegram, сейчас продолжается проверка, полицейские устанавливают личности участников происшествия.