В Киеве неизвестные атаковали синагогу

"В Киеве на Оболони в субботу атаковали синагогу. Киевская еврейская община заявляет, что несколько молодых людей подошли к синагоге и начали "демонстративно зиговать". Представитель общины вышел к ним, после чего был залит газом из перцовых баллончиков, а нападавшие скрылись", — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале "Страны".