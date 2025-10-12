Рейтинг@Mail.ru
В Киеве неизвестные атаковали синагогу
14:03 12.10.2025 (обновлено: 15:18 12.10.2025)
В Киеве неизвестные атаковали синагогу
В Киеве неизвестные атаковали синагогу - РИА Новости, 12.10.2025
В Киеве неизвестные атаковали синагогу
Неизвестные атаковали синагогу в Оболонском районе Киева, демонстрировали нацистское приветствие, а позже применили против представителя религиозной общины... РИА Новости, 12.10.2025
2025
В Киеве неизвестные атаковали синагогу

В Киеве неизвестные атаковали синагогу. Что известно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Неизвестные атаковали синагогу в Оболонском районе Киева, демонстрировали нацистское приветствие, а позже применили против представителя религиозной общины газовый баллончик, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Киеве на Оболони в субботу атаковали синагогу. Киевская еврейская община заявляет, что несколько молодых людей подошли к синагоге и начали "демонстративно зиговать". Представитель общины вышел к ним, после чего был залит газом из перцовых баллончиков, а нападавшие скрылись", — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

В полиции Киева заявили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.
По информации ведомства, размещенной в Telegram, сейчас продолжается проверка, полицейские устанавливают личности участников происшествия.
Украинская полиция на месте смерти Константина Ганича в Оболонском районе Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Киеве нашли тело крупного криптопредпринимателя, сотрудничавшего с ГУР
11 октября, 12:46
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
