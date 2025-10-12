В Ватикане хулиган помочился в базилике Святого Петра

Неизвестный смог прорваться через ограждения и проникнуть на обширное пространство перед балдахином Лоренцо Бернини. На видеоролик с неподобающими действиями мужчины попали резные колонны главного алтаря собора. Свидетелями сцены в пятницу стали сотни верующих.