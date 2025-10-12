В Ватикане хулиган помочился в базилике Святого Петра

РИМ, 12 окт - РИА Новости. Ватиканские жандармы задержали неизвестного хулигана, который помочился на один из алтарей собора Святого Петра, видео инцидента публикует римская газета Tempo.
Неизвестный смог прорваться через ограждения и проникнуть на обширное пространство перед балдахином Лоренцо Бернини. На видеоролик с неподобающими действиями мужчины попали резные колонны главного алтаря собора. Свидетелями сцены в пятницу стали сотни верующих.
Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге
19 сентября 2024, 05:32
По информации Tempo, о хулиганском поступке проинформировали папу Льва XIV, которого эта новость расстроила.
В феврале этого года сообщалось, что вандал повредил старинные канделябры в ватиканской базилике, взобравшись на алтарь главного католического храма мира. Мужчина проник под бронзовый балдахин работы Бернини и стал бросать на пол канделябры и покрывала из ткани. Нападение произошло на глазах многочисленных туристов. Охранники базилики остановили хулигана и проводили его в отделение ватиканской жандармерии. Напавшим оказался 40-летний гражданин Румынии.