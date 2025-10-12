Рейтинг@Mail.ru
В Ватикане хулиган помочился в базилике Святого Петра
12:43 12.10.2025
В Ватикане хулиган помочился в базилике Святого Петра
В Ватикане хулиган помочился в базилике Святого Петра - РИА Новости, 12.10.2025
В Ватикане хулиган помочился в базилике Святого Петра
Ватиканские жандармы задержали неизвестного хулигана, который помочился на один из алтарей собора Святого Петра, видео инцидента публикует римская газета Tempo. РИА Новости, 12.10.2025
ватикан
румыния
в мире
ватикан
румыния
ватикан, румыния
Ватикан, Румыния, В мире
В Ватикане хулиган помочился в базилике Святого Петра

Хулиган помочился в базилике Святого Петра в Ватикане на глазах у верующих

РИМ, 12 окт - РИА Новости. Ватиканские жандармы задержали неизвестного хулигана, который помочился на один из алтарей собора Святого Петра, видео инцидента публикует римская газета Tempo.
Неизвестный смог прорваться через ограждения и проникнуть на обширное пространство перед балдахином Лоренцо Бернини. На видеоролик с неподобающими действиями мужчины попали резные колонны главного алтаря собора. Свидетелями сцены в пятницу стали сотни верующих.
Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге
19 сентября 2024, 05:32
По информации Tempo, о хулиганском поступке проинформировали папу Льва XIV, которого эта новость расстроила.
В феврале этого года сообщалось, что вандал повредил старинные канделябры в ватиканской базилике, взобравшись на алтарь главного католического храма мира. Мужчина проник под бронзовый балдахин работы Бернини и стал бросать на пол канделябры и покрывала из ткани. Нападение произошло на глазах многочисленных туристов. Охранники базилики остановили хулигана и проводили его в отделение ватиканской жандармерии. Напавшим оказался 40-летний гражданин Румынии.
Вандал повредил старинные канделябры в ватиканской базилике Святого Петра
8 февраля, 01:31
 
Ватикан Румыния
 
 
