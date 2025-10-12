https://ria.ru/20251012/khinshteyn-2047849754.html
В Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла мирная жительница
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2025
