В Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла мирная жительница - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 12.10.2025 (обновлено: 23:08 12.10.2025)
В Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла мирная жительница
В Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла мирная жительница - РИА Новости, 12.10.2025
В Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла мирная жительница
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2025
В Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла мирная жительница

Хинштейн: женщина погибла при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Рыльском районе

КУРСК, 12 окт — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«

"Преступления, которым нет оправдания. Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В машине ехали четыре человека. К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким", — написал он.

Еще три пассажира — две женщины и мужчина — не пострадали.
"Я вновь настоятельно прошу всех воздержаться от поездок в приграничье! От ударов врага страдают и гибнут люди. Пожалуйста, не рискуйте жизнью и здоровьем", — добавил глава области.
Украинские боевики ежедневно наносят удары и атакуют дронами мирные населенные пункты в приграничных российских регионах.
В Курской области водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районВооруженные силы УкраиныАлександр Хинштейн
 
 
