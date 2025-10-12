Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
17:29 12.10.2025 (обновлено: 17:32 12.10.2025)
ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров, сообщили СМИ
в мире, израиль, хамас, дональд трамп, сша
В мире, Израиль, ХАМАС, Дональд Трамп, США
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС настаивает на освобождении Израилем семи палестинских лидеров в рамках обмена, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров в рамках обмена", - говорится в публикации.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
ЦАХАЛ намерена уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников
Вчера, 09:14
 
