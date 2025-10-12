Рейтинг@Mail.ru
16:39 12.10.2025
ХАМАС не приемлет идею международной опеки для управления сектором Газа
ХАМАС не приемлет идею международной опеки для управления сектором Газа

ХАМАС отвергает идею назначения международной опеки для управления сектором Газа

Флаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не приемлет идею назначения "верховного комиссара" или международной опеки для управления сектором Газа, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль.
"Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня. Кроме того, мы отвергаем идею международной опеки над сектором Газа и палестинским народом. Палестинцы должны управлять собой сами, и мы категорически отвергаем идею международной опеки", - сказал он, комментируя предложения о передаче надзора за сектором Газа международному органу или какому-либо политическому деятелю, к примеру, бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров прокомментировал планы "коллективного управления" сектором Газа
