https://ria.ru/20251012/khamas-2047822894.html
ХАМАС не приемлет идею международной опеки для управления сектором Газа
ХАМАС не приемлет идею международной опеки для управления сектором Газа - РИА Новости, 12.10.2025
ХАМАС не приемлет идею международной опеки для управления сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС не приемлет идею назначения "верховного комиссара" или международной опеки для управления сектором Газа, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T16:39:00+03:00
2025-10-12T16:39:00+03:00
2025-10-12T16:43:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта
в мире
великобритания
тони блэр
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044823251.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта, в мире, великобритания, тони блэр, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта, В мире, Великобритания, Тони Блэр, ХАМАС
ХАМАС не приемлет идею международной опеки для управления сектором Газа
ХАМАС отвергает идею назначения международной опеки для управления сектором Газа