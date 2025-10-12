ХАМАС не будет участвовать в саммите по Газе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не будет принимать участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на члена политбюро ХАМАС Хусама Бадрана.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.