ХАМАС не будет участвовать в саммите по Газе - РИА Новости, 12.10.2025
09:16 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/khamas--2047776097.html
ХАМАС не будет участвовать в саммите по Газе
ХАМАС не будет участвовать в саммите по Газе - РИА Новости, 12.10.2025
ХАМАС не будет участвовать в саммите по Газе
Палестинское движение ХАМАС не будет принимать участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T09:16:00+03:00
2025-10-12T09:16:00+03:00
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не будет принимать участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на члена политбюро ХАМАС Хусама Бадрана.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран.
Политолог прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС
9 октября, 19:46
Политолог прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС
9 октября, 19:46
"ХАМАС заявило, что оно не будет участвовать", - говорится в сообщении.
По словам Бадрана, ХАМАС участвовало в переговорном процессе "через катарских и египетских посредников".
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников
9 октября, 13:14
WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников
9 октября, 13:14
 
Шарм-эш-ШейхЕгипетСШАДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
