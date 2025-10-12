ХАМАС не будет участвовать в саммите по Газе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не будет принимать участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на члена политбюро ХАМАС Хусама Бадрана.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран.
"ХАМАС заявило, что оно не будет участвовать", - говорится в сообщении.
По словам Бадрана, ХАМАС участвовало в переговорном процессе "через катарских и египетских посредников".
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.