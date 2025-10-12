Маргулис спел песню Армстронга в память о Кеосаяне

Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.
Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".
Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".
В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.
В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.
В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.
В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".
В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".
По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.
Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.
В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.
В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.
Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.
Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.
В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.
Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".
В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.
В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.
В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".
По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.
В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.
Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.
В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.