Маргулис спел песню Армстронга в память о Кеосаяне

"Сказать, что это была наша с Тиграном песня все эти годы. И когда мы только познакомились и, по-моему, буквально первый или второй раз сели вместе в машину, и он говорит, ты же понимаешь, что эта песня про нас. Там есть слова такие, что однажды ты встречаешь постороннего человека, и вдруг все звуки в мире затихают, и тебе кажется, что ты знал этого человека всю свою жизнь, и имеет значение только это, пока вы в объятиях друг друга, и вы боитесь только той секунды, когда закончится этот миг, когда вы в объятиях друг друга", - сказала Симоньян на "Квартирнике НТВ у Маргулиса".