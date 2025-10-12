Рейтинг@Mail.ru
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/kanada-2047856554.html
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте - РИА Новости, 12.10.2025
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте
Премьер Канады Марк Карни отправится на ближневосточный "саммит мира", который пройдет 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T23:59:00+03:00
2025-10-12T23:59:00+03:00
в мире
египет
шарм-эш-шейх
израиль
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
марк карни
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_62086457b511c6a429aaf541262abfef.jpg
https://ria.ru/20251012/abbas-2047843410.html
https://ria.ru/20251012/erdogan-2047842624.html
египет
шарм-эш-шейх
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_005ad641d0f4a449c054e6936223274a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, шарм-эш-шейх, израиль, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, марк карни, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Израиль, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп, Марк Карни, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте

Канадский премьер Марк Карни отправится на саммит мира по Газе в Египте

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни отправится на ближневосточный "саммит мира", который пройдет 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил его офис.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Президент Палестины собирается посетить саммит по Газе
Вчера, 20:33
"Премьер-министр отправится в Шарм-эш-Шейх, Египет, для участия в подписании плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении офиса.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эрдоган подтвердил участие в саммите по Газе в Египте
Вчера, 20:26
 
В миреЕгипетШарм-эш-ШейхИзраильАбдель Фаттах ас-СисиДональд ТрампМарк КарниХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала