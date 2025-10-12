https://ria.ru/20251012/kanada-2047856554.html
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте - РИА Новости, 12.10.2025
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте
Премьер Канады Марк Карни отправится на ближневосточный "саммит мира", который пройдет 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T23:59:00+03:00
2025-10-12T23:59:00+03:00
2025-10-12T23:59:00+03:00
в мире
египет
шарм-эш-шейх
израиль
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
марк карни
хамас
египет
шарм-эш-шейх
израиль
2025
Новости
ru-RU
в мире, египет, шарм-эш-шейх, израиль, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, марк карни, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Израиль, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп, Марк Карни, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте
Канадский премьер Марк Карни отправится на саммит мира по Газе в Египте
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни отправится на ближневосточный "саммит мира", который пройдет 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил его офис.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси
заявила, что саммит состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп
.
"Премьер-министр отправится в Шарм-эш-Шейх
, Египет, для участия в подписании плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении офиса.
В четверг Трамп объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.