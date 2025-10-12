Офис канадского премьера заявил, что Оттава помогает Киеву в энергетике

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Оттава тесно сотрудничает с Киевом по вопросам укрепления безопасности украинской энергетической инфраструктуры и обеспечения достаточных запасов газа перед наступлением зимы, говорится в заявлении офиса премьер-министра Канады Марка Карни.
Ранее Карни обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Украины в рамках так называемой "коалиции желающих", а также вопрос гарантий безопасности для Киева,
СМИ сообщают о поражении 63 объектов энергетики Украины
10 октября, 21:49
"Канада тесно сотрудничает с Украиной по вопросу новых возможностей поддержки защиты её энергетической инфраструктуры и по обеспечению Украины достаточными запасами газа на фоне приближения зимы", - говорится в заявлении офиса канадского премьера, выпущенном после разговора.
Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября заявил, что Украине не хватает 3 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.