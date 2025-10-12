Рейтинг@Mail.ru
Офис канадского премьера заявил, что Оттава помогает Киеву в энергетике - РИА Новости, 12.10.2025
00:03 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/kanada-2047741673.html
Офис канадского премьера заявил, что Оттава помогает Киеву в энергетике
Офис канадского премьера заявил, что Оттава помогает Киеву в энергетике - РИА Новости, 12.10.2025
Офис канадского премьера заявил, что Оттава помогает Киеву в энергетике
Оттава тесно сотрудничает с Киевом по вопросам укрепления безопасности украинской энергетической инфраструктуры и обеспечения достаточных запасов газа перед... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:03:00+03:00
2025-10-12T00:03:00+03:00
в мире
украина
киев
оттава
марк карни
владимир зеленский
юрий корольчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047628809.html
https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046344307.html
украина
киев
оттава
в мире, украина, киев, оттава, марк карни, владимир зеленский, юрий корольчук
В мире, Украина, Киев, Оттава, Марк Карни, Владимир Зеленский, Юрий Корольчук
Офис канадского премьера заявил, что Оттава помогает Киеву в энергетике

Офис канадского премьера заявил, что Оттава помогает Киеву с энергобезопасностью

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Оттава тесно сотрудничает с Киевом по вопросам укрепления безопасности украинской энергетической инфраструктуры и обеспечения достаточных запасов газа перед наступлением зимы, говорится в заявлении офиса премьер-министра Канады Марка Карни.
Ранее Карни обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Украины в рамках так называемой "коалиции желающих", а также вопрос гарантий безопасности для Киева,
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
СМИ сообщают о поражении 63 объектов энергетики Украины
10 октября, 21:49
"Канада тесно сотрудничает с Украиной по вопросу новых возможностей поддержки защиты её энергетической инфраструктуры и по обеспечению Украины достаточными запасами газа на фоне приближения зимы", - говорится в заявлении офиса канадского премьера, выпущенном после разговора.
Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября заявил, что Украине не хватает 3 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
4 октября, 12:16
 
