В Камеруне на восьмой срок баллотируется старейший мировой лидер - РИА Новости, 12.10.2025
01:51 12.10.2025
В Камеруне на восьмой срок баллотируется старейший мировой лидер
в мире
камерун
экваториальная гвинея
яунде
поль бийя
камерун
экваториальная гвинея
яунде
Дарья Буймова
В Камеруне на восьмой срок баллотируется старейший мировой лидер

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Камерун Поль Бийя
Президент Республики Камерун Поль Бийя. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Президент Камеруна Поль Бийя баллотируется на восьмой срок и в случае победы на проходящих в воскресенье выборах сможет править африканским государством до 99 лет.
Бийя, родившийся в 1933 году, в свои 92 уже является старейшим главой государства в мире и вторым по продолжительности правления ненаследственным лидером, уступая только коллеге из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгуема Мбасого.
Вид на столицу Камеруна Яунде - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Главного соперника президента Камеруна не допустили к участию в выборах
26 июля, 22:08
Для участия в воскресном голосовании зарегистрировались семь из 29 миллионов камерунцев. Президент в Камеруне избирается на семь лет в один тур по системе относительного большинства, то есть для победы кандидату достаточно просто опередить соперников по числу набранных голосов.
Из более чем 80 претендентов ЦИК допустил до выборов 13 человек. Среди отстраненных оказался главный оппонент Бийя - 71-летний учёный и юрист Морис Камто. На выборах 2018 года он показал второй результат и оспаривал поражение в верховном суде, обвиняя оппонентов в манипуляциях с подсчётом голосов. Отстранение Камто спровоцировало протесты в столице Камеруна Яунде, где силовики применили слезоточивый газ против сторонников снятого с дистанции кандидата. Против переизбрания Бийя выступила даже его дочь Бренда, но позднее удалила видео из социальных сетей и принесла извинения.
Аналитики говорят, что будущего президента ждет множество вызовов, в числе которых коррупция, региональные диспропорции экономического развития и угроза терроризма.
