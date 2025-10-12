У берегов Камчатки зафиксировали десять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 6,1 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущался один подземный толчок, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 15 афтершоков магнитудой до 4,4, ни один из них не ощущался.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,1. В населённых пунктах подземный толчок ощущался один раз силой до четырёх баллов", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.