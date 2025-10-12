Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии упал вертолет, три человека пострадали
01:38 12.10.2025 (обновлено: 01:41 12.10.2025)
В Калифорнии упал вертолет, три человека пострадали
В Калифорнии упал вертолет, три человека пострадали - РИА Новости, 12.10.2025
В Калифорнии упал вертолет, три человека пострадали
Вертолет упал возле пляжа в американском штате Калифорния, три человека пострадали, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на официальных лиц.
в мире, калифорния
В мире, Калифорния
В Калифорнии упал вертолет, три человека пострадали

Возле пляжа в Калифорнии упал вертолет, три человека пострадали

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вертолет упал возле пляжа в американском штате Калифорния, три человека пострадали, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на официальных лиц.
"Три человека были госпитализированы после падения вертолета вдоль шоссе Pacific Coast Highway на пляже Хантингтон в субботу днем", - отмечает телеканал.
Два человека на борту вертолета выжили, трое прохожих получили ранения и были госпитализированы.
