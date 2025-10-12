В Калифорнии упал вертолет, три человека пострадали

https://ria.ru/20251012/kalifornija-2047747360.html
Вертолет упал возле пляжа в американском штате Калифорния, три человека пострадали, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 12.10.2025
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Вертолет упал возле пляжа в американском штате Калифорния, три человека пострадали, сообщает телеканал KTLA
со ссылкой на официальных лиц.
"Три человека были госпитализированы после падения вертолета вдоль шоссе Pacific Coast Highway на пляже Хантингтон в субботу днем", - отмечает телеканал.
Два человека на борту вертолета выжили, трое прохожих получили ранения и были госпитализированы.