В Калифорнии создадут бюро по репарациям для потомков рабов

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект о создании первого в Соединенных Штатах бюро по репарациям для потомков американских рабов, сообщила фракция афроамериканских законодателей (California Legislative Black Caucus, CLBC) в легислатуре штата.
"С подписанием (законопроекта - ред.) губернатором Гэвином Ньюсомом Калифорния становится первым штатом в стране, который выходит за рамки простого признания и начинает выстраивать устойчивые институциональные механизмы, направленные на достижение институционального и экономического равенства", - говорится в заявлении фракции.
Законопроект учреждает Бюро по делам потомков американского рабства - первое в истории Соединенных Штатов постоянное агентство для предоставления репараций потомках рабов.
27 сентября 2024, 15:00