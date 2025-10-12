https://ria.ru/20251012/izrail-2047842815.html
Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах
Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах, но отметил, что часть врагов попытается восстановить силы, чтобы снова атаковать еврейское государство.
"Совместными усилиями мы добились колоссальных побед - побед, которые поразили весь мир. И я хочу сказать: где бы мы ни сражались – мы победили. Но в то же время, я должен сказать вам, что кампания не окончена. Нам еще предстоит решить очень серьезные проблемы безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Как у нас говорят – мы готовы", - заявил премьер в видеообращении к нации.