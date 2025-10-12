Рейтинг@Mail.ru
Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
19:18 12.10.2025 (обновлено: 20:11 12.10.2025)
Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе, заявила представитель кабмина страны Шош Бедросиан агентству Франс Пресс. РИА Новости, 12.10.2025
Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

Вид на Тель-Авив
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе, заявила представитель кабмина страны Шош Бедросиан агентству Франс Пресс.
"Израильские чиновники не будут участвовать", — сказала она.

Как сообщала канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, саммит в Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявлял Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля
3 октября, 17:38

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа.
ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
ХАМАС не будет участвовать в саммите по Газе
Вчера, 09:16
 
