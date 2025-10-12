Хуситы рассказали, когда прекратят операции против Израиля

ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) прекратит обстреливать Израиль и нападать на связанные с ним суда в Красном море, если Израиль будет соблюдать договоренность о прекращении огня в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Наши военные операции прекратятся, если израильский противник будет соблюдать соглашение (о прекращении огня - ред.), но мы продолжим следить за его выполнением", - сказал аль-Асад.
Он добавил, что, если Израиль "возобновит агрессию и блокаду нашего народа в Газе, мы возобновим наши военные операции в более интенсивном темпе, чем прежде, чтобы оказать давление на него и заставить его прекратить преступления и агрессию".
Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в минувшую пятницу. До этого палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
