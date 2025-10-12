В израильском аэропорту расстелили красную дорожку в ожидании визита Трампа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Власти Израиля расстелили красную дорожку в аэропорту Бен-Гурион, а также установили сцену и национальные флаги к ожидающемуся в понедельник визиту президента США Дональда Трампа, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского министерства обороны.
"Департамент... министерства обороны, отвечающий за организацию приема президента США в аэропорту Бен-Гурион, в последние дни завершил подготовку к визиту... В центре зоны для церемоний была расстелена 50-метровая красная дорожка, установлена сцена для журналистов и фотографов, а также вывешены десятки израильских и американских флагов", - говорится в сообщении.
Председатель парламента Израиля (кнессета) Амир Охана ранее официально направил приглашение Трампу выступить в кнессете на следующей неделе по случаю сделки по Газе. Краткосрочный визит Трампа в Израиль, как ожидается, состоится в понедельник. Приезд американского лидера может совпасть с реализацией первого этапа его плана по прекращению двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа и освобождением израильских заложников.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
