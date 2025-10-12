Рейтинг@Mail.ru
19:55 12.10.2025
Россиян предупредили о новых правилах въезда в Испанию
Россиян предупредили о новых правилах въезда в Испанию
С 12 октября в Испании начала действовать новая биометрическая система пересечения внешних границ, говорится в сообщении МИД России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2025
Россиян предупредили о новых правилах въезда в Испанию

МИД РФ предупредил о новых правилах въезда в Испанию. Что известно

Паспорт и билеты на самолет
Паспорт и билеты на самолет - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Depositphotos.com / brocrock
Паспорт и билеты на самолет. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С 12 октября в Испании начала действовать новая биометрическая система пересечения внешних границ, говорится в сообщении МИД России в Telegram-канале.
"Индивидуальные данные (фотография и отпечатки пальцев) будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая РФ, при въезде или выезде через внешние границы Шенгенской зоны", — отметило ведомство.
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС
11 октября, 15:49
МИД России уточнил, что в Испании система начнет действовать сначала в аэропорту Мадрида (Барахас), а затем будет внедрена поэтапно в остальных пунктах погранконтроля (воздушных, морских, наземных).
К 10 апреля 2026 года система должна действовать во всех пунктах, при этом штампы в паспортах заменят электронными записями в базах данных.
Россиянам посоветовали планировать поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заранее для прохождения необходимых процедур.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что страны Евросоюза с 12 октября начнут регистрировать данные иностранцев на границах в электронном виде. Фотография и отпечатки пальцев будут сняты при первом въезде и первом выезде в ЕС. Предполагается, что эта система будет предоставлять "надежные данные" о пересечении границ, выявлять случаи превышения сроков, а также случаи мошенничества с документами и удостоверениями личности.
Страны ЕС изменят процедуру пересечения границы для иностранцев
10 октября, 14:45
 
ИспанияЕвросоюзРоссияМадрид
 
 
