https://ria.ru/20251012/ispanija-2047833428.html
Не менее 17 человек задержаны в ходе беспорядков в Испании
Не менее 17 человек задержаны в ходе беспорядков в Испании - РИА Новости, 12.10.2025
Не менее 17 человек задержаны в ходе беспорядков в Испании
По меньшей мере 17 человек задержаны, а около 20 сотрудников полиции получили легкие травмы в результате беспорядков, вспыхнувших в испанском городе Витория... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T18:37:00+03:00
2025-10-12T18:37:00+03:00
2025-10-12T18:37:00+03:00
в мире
витория
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835620424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0035e9ca8028821361dd97d61da5d6b8.jpg
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046725033.html
витория
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835620424_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_762bd1095ceca022da6a23877048adef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, витория, испания
Не менее 17 человек задержаны в ходе беспорядков в Испании
После беспорядков на митинге ультраправых в Испании задержали минимум 17 человек
МАДРИД, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек задержаны, а около 20 сотрудников полиции получили легкие травмы в результате беспорядков, вспыхнувших в испанском городе Витория после столкновений между участниками митинга ультраправой политической партии "Испанская фаланга" и их противниками, сообщает в воскресенье новостное агентство EFE со ссылкой на департамент безопасности баскского правительства.
"По меньшей мере 17 человек были задержаны, а около 20 сотрудников баскской полиции получили легкие травмы в воскресенье в городе Витория
во время беспорядков, вспыхнувших после столкновений между участниками митинга "Испанская фаланга" и противниками акции, пытавшимися ее сорвать", - передает агентство.
По его информации, инцидент начался в воскресенье днем во время митинга, проходящего под лозунгом "Единство Испании
не обсуждается и не подлежит голосованию". На место прибыла бригада полиции, применившая спецсредства для разгона. Медицинские службы оказали помощь пострадавшим на месте.
Митинг "Испанской фаланги" был приурочен к Национальному дню Испании.