Не менее 17 человек задержаны в ходе беспорядков в Испании
18:37 12.10.2025
Не менее 17 человек задержаны в ходе беспорядков в Испании
в мире
витория
испания
витория
испания
в мире, витория, испания
В мире, Витория, Испания
Не менее 17 человек задержаны в ходе беспорядков в Испании

МАДРИД, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек задержаны, а около 20 сотрудников полиции получили легкие травмы в результате беспорядков, вспыхнувших в испанском городе Витория после столкновений между участниками митинга ультраправой политической партии "Испанская фаланга" и их противниками, сообщает в воскресенье новостное агентство EFE со ссылкой на департамент безопасности баскского правительства.
"По меньшей мере 17 человек были задержаны, а около 20 сотрудников баскской полиции получили легкие травмы в воскресенье в городе Витория во время беспорядков, вспыхнувших после столкновений между участниками митинга "Испанская фаланга" и противниками акции, пытавшимися ее сорвать", - передает агентство.
По его информации, инцидент начался в воскресенье днем во время митинга, проходящего под лозунгом "Единство Испании не обсуждается и не подлежит голосованию". На место прибыла бригада полиции, применившая спецсредства для разгона. Медицинские службы оказали помощь пострадавшим на месте.
Митинг "Испанской фаланги" был приурочен к Национальному дню Испании.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе высказался о возможном продолжении беспорядков в Грузии
6 октября, 21:35
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
