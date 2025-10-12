Не менее 17 человек задержаны в ходе беспорядков в Испании

МАДРИД, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек задержаны, а около 20 сотрудников полиции получили легкие травмы в результате беспорядков, вспыхнувших в испанском городе Витория после столкновений между участниками митинга ультраправой политической партии "Испанская фаланга" и их противниками, сообщает в воскресенье новостное агентство EFE со ссылкой на департамент безопасности баскского правительства.