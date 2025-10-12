Рейтинг@Mail.ru
В иркутском аэропорту самолет задел крылом микроавтобус
17:45 12.10.2025
В иркутском аэропорту самолет задел крылом микроавтобус
В иркутском аэропорту самолет задел крылом микроавтобус
происшествия
иркутск
иркутск (аэропорт)
происшествия, иркутск, иркутск (аэропорт)
Происшествия, Иркутск, Иркутск (аэропорт)
В иркутском аэропорту самолет задел крылом микроавтобус

В Иркутске самолет задел крылом микроавтобус с пассажирами. Подробности

ИРКУТСК, 12 окт - РИА Новости. В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка после происшествия с воздушным судном в аэропорту Иркутска.
"Воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании "Zafer air", планировавшее вылет в Шанхай, при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус, который перевозил в аэропорту пассажиров. Люди в автобусе и в самолете не пострадали", - сообщил представитель прокуратуры.
Он добавил, что вылет рейса был отменен.
