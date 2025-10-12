https://ria.ru/20251012/irkutsk-2047830584.html
В иркутском аэропорту самолет задел крылом микроавтобус
В иркутском аэропорту самолет задел крылом микроавтобус - РИА Новости, 12.10.2025
В иркутском аэропорту самолет задел крылом микроавтобус
В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится... РИА Новости, 12.10.2025
происшествия
иркутск
иркутск (аэропорт)
иркутск
В иркутском аэропорту самолет задел крылом микроавтобус
В Иркутске самолет задел крылом микроавтобус с пассажирами. Подробности