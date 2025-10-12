Рейтинг@Mail.ru
23:57 12.10.2025 (обновлено: 00:19 13.10.2025)
Глава МИД Ирана прокомментировал приглашение на саммит по Газе
в мире, иран, шарм-эш-шейх, египет, сша, масуд пезешкиан, абдель фаттах ас-сиси, аббас аракчи, мид ирана
В мире, Иран, Шарм-эш-Шейх, Египет, США, Масуд Пезешкиан, Абдель Фаттах ас-Сиси, Аббас Аракчи, МИД Ирана
Глава МИД Ирана прокомментировал приглашение на саммит по Газе

Не можем взаимодействовать с теми, кто атакует Иран. Заявление Аббаса Аракчи

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в соцсети X, что ни он, ни президент страны Масуд Пезешкиан не примут участие в мирном саммите по Газе.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
"Иран благодарен за приглашение президента ас-Сиси посетить саммит в Шарм-эш-Шейхе. Поддерживая дипломатическое взаимодействие, ни президент Пезешкиан, ни я не можем взаимодействовать с коллегами, которые атаковали иранский народ и продолжают угрожать нам и обкладывать нас санкциями", - написал он.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям, заявил Аракчи
11 октября, 22:23
 
