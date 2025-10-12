https://ria.ru/20251012/iran-2047856447.html
Глава МИД Ирана прокомментировал приглашение на саммит по Газе
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в соцсети X, что ни он, ни президент страны Масуд Пезешкиан не примут участие в мирном саммите по Газе. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-12T23:57:00+03:00
2025-10-12T23:57:00+03:00
2025-10-13T00:19:00+03:00
в мире
иран
шарм-эш-шейх
египет
сша
масуд пезешкиан
абдель фаттах ас-сиси
аббас аракчи
В мире, Иран, Шарм-эш-Шейх, Египет, США, Масуд Пезешкиан, Абдель Фаттах ас-Сиси, Аббас Аракчи, МИД Ирана
Не можем взаимодействовать с теми, кто атакует Иран. Заявление Аббаса Аракчи