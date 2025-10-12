В России подешевела красная икра

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России впервые с конца прошлого года снизилась стоимость красной икры, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.

Так, в сентябре цена на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей за килограмм. Месяцем ранее икра стоила 9,5 тысячи. Последний раз цена была ниже этого уровня в декабре 2024-го — 9,2 тысячи.

В прошлом году лососевая путина в России оказалась самой неудачной за последние 20 лет: вылов составил всего 235 тысяч тонн. Это привело к резкому подорожанию красной икры в середине года.