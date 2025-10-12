Рейтинг@Mail.ru
В России подешевела красная икра
06:32 12.10.2025 (обновлено: 10:14 12.10.2025)
В России подешевела красная икра
В России впервые с конца прошлого года снизилась стоимость красной икры, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. РИА Новости, 12.10.2025
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России впервые с 2024 года подешевела красная икра

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России впервые с конца прошлого года снизилась стоимость красной икры, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Так, в сентябре цена на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей за килограмм. Месяцем ранее икра стоила 9,5 тысячи. Последний раз цена была ниже этого уровня в декабре 2024-го — 9,2 тысячи.
В прошлом году лососевая путина в России оказалась самой неудачной за последние 20 лет: вылов составил всего 235 тысяч тонн. Это привело к резкому подорожанию красной икры в середине года.
В 2025-м ситуация значительно улучшилась: Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров прогнозирует, что по итогам путины объем икры (в сыром виде) достигнет 21 тысячи тонн, что на 31% превышает уровень прошлого года.
