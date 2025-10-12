https://ria.ru/20251012/ikra-2047761139.html
В России подешевела красная икра
В России подешевела красная икра - РИА Новости, 12.10.2025
В России подешевела красная икра
В России впервые с конца прошлого года снизилась стоимость красной икры, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T06:32:00+03:00
2025-10-12T06:32:00+03:00
2025-10-12T10:14:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473658_0:69:3139:1835_1920x0_80_0_0_9ca47d3e64af67817c695b3ea8377c37.jpg
https://ria.ru/20251010/rossija-2047618970.html
https://ria.ru/20251010/yaytsa-2047420736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473658_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_924a4fbb709434a4e77dacac5c752bc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России подешевела красная икра
В России впервые с 2024 года подешевела красная икра
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России впервые с конца прошлого года снизилась стоимость красной икры, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Так, в сентябре цена на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей за килограмм. Месяцем ранее икра стоила 9,5 тысячи. Последний раз цена была ниже этого уровня в декабре 2024-го — 9,2 тысячи.
В прошлом году лососевая путина в России оказалась самой неудачной за последние 20 лет: вылов составил всего 235 тысяч тонн. Это привело к резкому подорожанию красной икры в середине года.
В 2025-м ситуация значительно улучшилась: Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров прогнозирует, что по итогам путины объем икры (в сыром виде) достигнет 21 тысячи тонн, что на 31% превышает уровень прошлого года.