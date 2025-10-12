Умерла художественный руководитель Центрального дома работников искусств

Рейтинг@Mail.ru
16:06 12.10.2025 (обновлено: 23:57 12.10.2025)
Художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова ушла из жизни в возрасте 91 года, сообщается на сайте ЦДРИ.
Культура, Москва, Искусство
© Центральный Дом работников искусствЭнгилиса Погорелова
Энгилиса Погорелова - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Центральный Дом работников искусств
Энгилиса Погорелова. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова ушла из жизни в возрасте 91 года, сообщается на сайте ЦДРИ.
"В дружной творческой семье Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) невосполнимая утрата... 9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгилисы Георгиевны Погореловой", - говорится в сообщении.
Вся жизнь Погореловой неразрывно связана с Домом искусств, которому она посвятила 60 лет, отметили в ЦДРИ. Погорелова начинала заведующей секцией по работе с творческой молодежью, затем была избрана директором-художественным руководителем, а с 2015 года заслуженно стала председателем правления Дома.
"Она была воплощением доброты, другом и уникальным человеком, отдававшим свою жизнь нам всем на радость. Для многих Энгилиса стала творческой мамой, благодаря которой многие сделали первые шаги на сцене, став в последствии заслуженными и народными! Она - Ангел. Такой она и останется для нас!" - отмечается в некрологе.
Прощание с Погореловой пройдет в Большом зале ЦДРИ 14 октября в 12.00.
Умер актер Денис Семенов
11 октября, 19:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
