Умерла художественный руководитель Центрального дома работников искусств

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова ушла из жизни в возрасте 91 года, сообщается на сайте ЦДРИ.

"В дружной творческой семье Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) невосполнимая утрата... 9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгилисы Георгиевны Погореловой", - говорится в сообщении.

Вся жизнь Погореловой неразрывно связана с Домом искусств, которому она посвятила 60 лет, отметили в ЦДРИ. Погорелова начинала заведующей секцией по работе с творческой молодежью, затем была избрана директором-художественным руководителем, а с 2015 года заслуженно стала председателем правления Дома.

"Она была воплощением доброты, другом и уникальным человеком, отдававшим свою жизнь нам всем на радость. Для многих Энгилиса стала творческой мамой, благодаря которой многие сделали первые шаги на сцене, став в последствии заслуженными и народными! Она - Ангел. Такой она и останется для нас!" - отмечается в некрологе.