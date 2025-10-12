Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/harkov-2047852998.html
Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.10.2025
Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в Харькове
Очередной взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T22:54:00+03:00
2025-10-12T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
https://ria.ru/20251012/vsu--2047781980.html
харьков
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в Харькове

Очередной взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал.
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове. Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило о перебоях со светом в городе.
"В Харькове было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги в Харьковской области звучат более часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
ВС России уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ под Харьковом
Вчера, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала