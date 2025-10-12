https://ria.ru/20251012/harkov-2047852998.html
Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.10.2025
Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в Харькове
Очередной взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 12.10.2025
Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в Харькове
Очередной взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги