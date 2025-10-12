В Харькове прогремел взрыв

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги в Харьковской области звучат более двух часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.