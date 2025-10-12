https://ria.ru/20251012/hamas-2047825768.html
В ХАМАС назвали условие для разоружения движения
В ХАМАС назвали условие для разоружения движения - РИА Новости, 12.10.2025
В ХАМАС назвали условие для разоружения движения
Разоружение палестинского движения ХАМАС увязано с наличием оккупации, когда она закончится, в оружии не будет необходимости, сказал РИА Новости член политбюро... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T16:58:00+03:00
2025-10-12T16:58:00+03:00
2025-10-12T16:58:00+03:00
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
https://ria.ru/20251012/ft-2047769987.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В ХАМАС назвали условие для разоружения движения
Наззаль: требование разоружить ХАМАС при наличии оккупации неприемлемо
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Разоружение палестинского движения ХАМАС увязано с наличием оккупации, когда она закончится, в оружии не будет необходимости, сказал РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль.
"Вопрос наличия оружия в руках движения связан с существованием оккупации, и призыв разоружиться, сложить оружие или сохранить его, если это в конечном итоге означает разоружение сопротивления, неприемлем... Историческая память народов и историческая память самого палестинского народа свидетельствуют о том, что когда человек сдаёт оружие врагу, тот зарежет его, как овцу, поэтому наличие оружия связано с существованием оккупации. Когда оккупация закончится, в оружии не будет необходимости", - отметил он.