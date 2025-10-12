В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на российские компании

СИРИУС, 12 окт - РИА Новости. Хакеры стали все чаще атаковать российские компании не для получения денег и непосредственной кражи данных, а чтобы остановить бизнес-процессы и технологический процесс предприятия, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис".