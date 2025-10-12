Рейтинг@Mail.ru
20:50 12.10.2025
Участники митинга в Тбилиси дошли до парламента
Участники акции протеста в Тбилиси у здания грузинского парламента
Участники акции протеста в Тбилиси дошли до грузинского парламента, большая часть осталась рядом с ним, часть людей расходится, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
в мире, грузия, тбилиси, сша, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Михаил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси дошли до грузинского парламента, большая часть осталась рядом с ним, часть людей расходится, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Манифестация началась вечером воскресенья у парка Вере рядом с филармонией. Толпа манифестантов прошла пешком по проспекту Руставели и дошла до парламента Грузии, размахивая грузинскими флагами, а также флагами Евросоюза и США. В районе 21 часов по местному времени (20 часов по мск) у грузинского парламента находится несколько сотен человек, но часть участников состоявшегося шествия уходит. Полиция за все время проведения акции никак не реагировала на манифестацию и даже не появлялась в поле зрения протестующих. Единственное, что сделали за время акции силовики, это перекрыли для проезда машин часть проспекта Руставели, на котором стоят манифестанты.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против участников применили водомет.
Во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В МИД назвали цель провокаций в Грузии
8 октября, 19:59
 
В миреГрузияТбилисиСШАМихаил Кавелашвили
 
 
