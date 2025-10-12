https://ria.ru/20251012/grir-2047835091.html
У Китая есть возможность для выхода из торгового конфликта, заявил Грир
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Китая остаются пути для выхода из сложившихся напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T19:15:00+03:00
2025-10-12T19:15:00+03:00
2025-10-12T19:23:00+03:00
