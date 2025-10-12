Рейтинг@Mail.ru
19:15 12.10.2025
У Китая есть возможность для выхода из торгового конфликта, заявил Грир
китай, сша, в мире, дональд трамп
Китай, США, В мире, Дональд Трамп
У Китая есть возможность для выхода из торгового конфликта, заявил Грир

© AP Photo / Mark SchiefelbeinТорговый представитель США Джеймисон Грир
Торговый представитель США Джеймисон Грир - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Торговый представитель США Джеймисон Грир. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Китая остаются пути для выхода из сложившихся напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами.
"Безусловно, у Китая есть пространство для выхода из этой ситуации, и президент (США Дональд Трамп - ред.) продолжает поддерживать отличные отношения с председателем Си (Цзиньпином). Мы ведём диалог с нашими партнёрами, но нам нужно убедиться, что мы сможем найти путь обратно к той стабильной ситуации, в которой мы пребывали неделю назад", - сказал Грир в интервью Fox News.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Торговый представитель США допустил встречу Трампа с Си Цзиньпином
Вчера, 19:13
 
Китай США В мире Дональд Трамп
 
 
