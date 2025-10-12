Глава польского BBN выступил против выдачи гражданина Украины Журавлева

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич высказался против выдачи Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева.

"Конечно, нет", - сказал Ценцкевич, отвечая на вопрос, должна ли Польша выдать Германии Журавлева.

Он обосновал свое мнение тем, что повреждение "Северного потока" - в интересах Польши.

"Потому что в интересах Польши было повреждение или уничтожение элемента военной машины Российской Федерации, и это произошло", - сказал глава BBN.

"Я, наверное, не встречал в Польше человека, который бы не обрадовался тому, что "Северный поток 2" был поврежден, то есть взорван", - добавил он.

Также Ценцкевич считает, что Германия преследует "как бы от имени не только своего, но и Российской Федерации человека, уничтожившего хорошо работающий немецко-российский бизнес".

Глава BBN заявил, что не знает, какая спецслужба или какие спецслужбы в результате договоренности совершили этот акт.

При этом он уверен, что за терактом стоят спецслужбы, и, возможно, не одного государства.

"Я бы был совершенно наивным, чтобы я сказал, что Владимир Ж., если даже предположить, что он действительно участвовал в этом как аквалангист, и два его товарища, которых обвиняют немцы - это были единственные люди, участвовавшие в этой операции. Подобные операции, несомненно, осуществляются по согласованию с секретными службами. Боюсь, не одного государства", - сказал Ценцкевич.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.