Глава польского BBN выступил против выдачи гражданина Украины Журавлева - РИА Новости, 12.10.2025
23:22 12.10.2025 (обновлено: 23:30 12.10.2025)
Глава польского BBN выступил против выдачи гражданина Украины Журавлева
Глава польского BBN выступил против выдачи гражданина Украины Журавлева
Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич высказался против выдачи Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T23:22:00+03:00
2025-10-12T23:30:00+03:00
в мире
польша
германия
россия
сеймур херш
дональд туск
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
польша
германия
россия
в мире, польша, германия, россия, сеймур херш, дональд туск, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Польша, Германия, Россия, Сеймур Херш, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Глава польского BBN выступил против выдачи гражданина Украины Журавлева

Глава BBN Ценцкевич выступил против выдачи Германии гражданина Украины Журавлева

© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсети
Владимир Журавлев
© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсети
Владимир Журавлев. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич высказался против выдачи Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева.
Подозреваемый в теракте на "Северном потоке" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии. Он добавил, что проблема с газопроводом "Северным поток 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"
11 октября, 18:28
"Конечно, нет", - сказал Ценцкевич, отвечая на вопрос, должна ли Польша выдать Германии Журавлева.
Он обосновал свое мнение тем, что повреждение "Северного потока" - в интересах Польши.
"Потому что в интересах Польши было повреждение или уничтожение элемента военной машины Российской Федерации, и это произошло", - сказал глава BBN.
"Я, наверное, не встречал в Польше человека, который бы не обрадовался тому, что "Северный поток 2" был поврежден, то есть взорван", - добавил он.
Также Ценцкевич считает, что Германия преследует "как бы от имени не только своего, но и Российской Федерации человека, уничтожившего хорошо работающий немецко-российский бизнес".
Глава BBN заявил, что не знает, какая спецслужба или какие спецслужбы в результате договоренности совершили этот акт.
При этом он уверен, что за терактом стоят спецслужбы, и, возможно, не одного государства.
"Я бы был совершенно наивным, чтобы я сказал, что Владимир Ж., если даже предположить, что он действительно участвовал в этом как аквалангист, и два его товарища, которых обвиняют немцы - это были единственные люди, участвовавшие в этой операции. Подобные операции, несомненно, осуществляются по согласованию с секретными службами. Боюсь, не одного государства", - сказал Ценцкевич.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Фильм о расследовании Херша подрыва "Северных потоков" собрал овации
9 октября, 15:56
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В ЕК ответили на вопрос о расследовании теракта на "Северных потоках"
3 октября, 16:29
 
В миреПольшаГерманияРоссияСеймур ХершДональд ТускДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
