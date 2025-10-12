Гладков рассказал, что его жена решила остаться в Белгороде

БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пытался отправить семью в более безопасное место, но его супруга отказалась покидать регион, несмотря на постоянные обстрелы.

"Конечно, я пытался и жену отсюда отправить... Жену я не уговорил, она все время со мной. Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: "Ты где?" "Сижу в подъезде". Ну слава Богу", - сообщил губернатор.