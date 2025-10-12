Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал, что его жена решила остаться в Белгороде - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/gladkov--2047804989.html
Гладков рассказал, что его жена решила остаться в Белгороде
Гладков рассказал, что его жена решила остаться в Белгороде - РИА Новости, 12.10.2025
Гладков рассказал, что его жена решила остаться в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пытался отправить семью в более безопасное место, но его супруга отказалась покидать регион,... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:02:00+03:00
2025-10-12T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
белгород
белгородская область
2025
вячеслав гладков, белгород, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область
Гладков рассказал, что его жена решила остаться в Белгороде

Гладков заявил, что его жена решила остаться в Белгороде, несмотря на обстрелы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пытался отправить семью в более безопасное место, но его супруга отказалась покидать регион, несмотря на постоянные обстрелы.
Гладков в интервью "Комсомольской правде" заявил, что его супруга приняла решение не уезжать.
22 июня 2022, 17:18
"Конечно, я пытался и жену отсюда отправить... Жену я не уговорил, она все время со мной. Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: "Ты где?" "Сижу в подъезде". Ну слава Богу", - сообщил губернатор.
Согласно данным из открытых источников, у губернатора четверо детей - дочь и трое сыновей.
Специальная военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Белгород
Белгородская область
 
 
