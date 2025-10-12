https://ria.ru/20251012/gladkov--2047804989.html
Гладков рассказал, что его жена решила остаться в Белгороде
Гладков рассказал, что его жена решила остаться в Белгороде - РИА Новости, 12.10.2025
Гладков рассказал, что его жена решила остаться в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пытался отправить семью в более безопасное место, но его супруга отказалась покидать регион,... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
