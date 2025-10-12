Рейтинг@Mail.ru
В Германии нашли компромисс в споре о призыве в армию, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/germanija-2047851353.html
В Германии нашли компромисс в споре о призыве в армию, сообщили СМИ
В Германии нашли компромисс в споре о призыве в армию, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
В Германии нашли компромисс в споре о призыве в армию, сообщили СМИ
Партии правящей в ФРГ коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ)... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T22:08:00+03:00
2025-10-12T22:08:00+03:00
в мире
германия
борис писториус
хдс/хсс
bild
бундесвер германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104682/40/1046824040_0:279:5134:3167_1920x0_80_0_0_ec85119ba870aca1d72cf0edd8f388e2.jpg
https://ria.ru/20251009/germanija-2047403279.html
https://ria.ru/20250909/germanija-2040572373.html
https://ria.ru/20250924/germanija-2044154897.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104682/40/1046824040_460:0:4683:3167_1920x0_80_0_0_0631525534064895364c672245843a13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, борис писториус, хдс/хсс, bild, бундесвер германии
В мире, Германия, Борис Писториус, ХДС/ХСС, Bild, Бундесвер Германии
В Германии нашли компромисс в споре о призыве в армию, сообщили СМИ

RND: в ФРГ договорились о системе жеребьевки при недоборе добровольцев в армию

© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Партии правящей в ФРГ коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли компромисса в споре о законопроекте о новой военной службе, он заключается в системе жеребьёвки в случае недобора добровольцев, сообщает медиагруппа RND.
"Компромисс предполагает, что из числа всех молодых мужчин, заполнивших обязательную анкету, будет случайным образом отобрана часть, которая затем пройдёт медицинский осмотр и собеседование. В случае, если добровольцев окажется недостаточно, отобранные лица будут обязаны пройти как минимум шестимесячную военную службу", - пишет RND со ссылкой на обе фракции в парламенте.
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СМИ сообщили о возросшем числе отказов от военной службы в Германии
9 октября, 23:43
Далее министр обороны Борис Писториус (СДПГ) должен представить расчёты, с какого момента и сколько новобранцев ему потребуется. Эти данные будут использоваться как критерии для возможного введения обязательных элементов службы.
Как отмечает медиагруппа, такое решение частично основано на датской модели, где действует аналогичная система жеребьёвки. Между тем, в утверждённом ранее кабмином законопроекте указано, что правительство с одобрения парламента может объявить обязательный призыв, если "обстановка в сфере обороны потребует быстрого наращивания вооружённых сил, невозможного на добровольной основе".
По информации RND, обе фракции намерены обсудить достигнутый компромисс во вторник. В среду планируется оповестить общественность о результатах, а в четверг провести первое чтение законопроекта в бундестаге.
"Примет ли Писториус этот план, пока не ясно. По имеющимся сведениям, он не считает свой первоначальный законопроект нуждающимся в корректировке", - отмечает медиагруппа.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Германии рассказали, почему молодые немцы не хотят служить в армии
9 сентября, 03:44
На прошлой неделе газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что блок ХДС/ХСС заблокировал обсуждение законопроекта о добровольной военной службе, поскольку "с учетом обстановки угрозы" решение о добровольной военной службе является "половинчатым", тогда как многие политики блока выступают за возвращение обязательной службы. В субботу министр обороны Писториус (от СДПГ) раскритиковал блокировку обсуждения законопроекта ХДС/ХСС, назвав его действия "беспечными".
Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячи человек. Бундесвер ранее сообщил, что, по сравнению с показателем за 2024 год, численность персонала на активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года, на активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Германия может ввести обязательный призыв в армию
24 сентября, 22:41
 
В миреГерманияБорис ПисториусХДС/ХССBildБундесвер Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала