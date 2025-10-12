В Германии нашли компромисс в споре о призыве в армию, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Партии правящей в ФРГ коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли компромисса в споре о законопроекте о новой военной службе, он заключается в системе жеребьёвки в случае недобора добровольцев, сообщает медиагруппа RND.

"Компромисс предполагает, что из числа всех молодых мужчин, заполнивших обязательную анкету, будет случайным образом отобрана часть, которая затем пройдёт медицинский осмотр и собеседование. В случае, если добровольцев окажется недостаточно, отобранные лица будут обязаны пройти как минимум шестимесячную военную службу", - пишет RND со ссылкой на обе фракции в парламенте.

Далее министр обороны Борис Писториус (СДПГ) должен представить расчёты, с какого момента и сколько новобранцев ему потребуется. Эти данные будут использоваться как критерии для возможного введения обязательных элементов службы.

Как отмечает медиагруппа, такое решение частично основано на датской модели, где действует аналогичная система жеребьёвки. Между тем, в утверждённом ранее кабмином законопроекте указано, что правительство с одобрения парламента может объявить обязательный призыв, если "обстановка в сфере обороны потребует быстрого наращивания вооружённых сил, невозможного на добровольной основе".

По информации RND, обе фракции намерены обсудить достигнутый компромисс во вторник. В среду планируется оповестить общественность о результатах, а в четверг провести первое чтение законопроекта в бундестаге.

"Примет ли Писториус этот план, пока не ясно. По имеющимся сведениям, он не считает свой первоначальный законопроект нуждающимся в корректировке", - отмечает медиагруппа.

На прошлой неделе газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что блок ХДС/ХСС заблокировал обсуждение законопроекта о добровольной военной службе, поскольку "с учетом обстановки угрозы" решение о добровольной военной службе является "половинчатым", тогда как многие политики блока выступают за возвращение обязательной службы. В субботу министр обороны Писториус (от СДПГ) раскритиковал блокировку обсуждения законопроекта ХДС/ХСС, назвав его действия "беспечными".

Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.