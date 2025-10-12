Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что наибольший экономический вклад в восстановление сектора Газа после завершения конфликта на Ближнем Востоке будет внесен арабскими странами, а от Соединенных Штатов потребуется "дипломатическое участие".

Вэнс также сказал, что арабские страны хотят восстановить Газу, чтобы все, кто там проживает, мог жить безопасно и благополучно.