Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу
Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу
2025-10-12T17:27:00+03:00
в мире
сектор газа
сша
джеймс дэвид вэнс
ближний восток
сектор газа
сша
ближний восток
2025
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что наибольший экономический вклад в восстановление сектора Газа после завершения конфликта на Ближнем Востоке будет внесен арабскими странами, а от Соединенных Штатов потребуется "дипломатическое участие".
"На самом деле, это не потребует значительных ресурсов от Соединённых Штатов Америки. Что действительно потребуется, так это наше постоянное наблюдение и дипломатическое участие. Это наш вклад, а основные ресурсы будут поступать от арабских государств Персидского залива", - сказал Вэнс в интервью Fox News
, отвечая на вопрос о дальнейших экономических обязательствах США
в регионе после перемирия.
Вэнс также сказал, что арабские страны хотят восстановить Газу, чтобы все, кто там проживает, мог жить безопасно и благополучно.