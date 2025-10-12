Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 12.10.2025 (обновлено: 17:39 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/gaza-2047829683.html
Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу
Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу - РИА Новости, 12.10.2025
Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что наибольший экономический вклад в восстановление сектора Газа после завершения конфликта на Ближнем Востоке будет... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T17:27:00+03:00
2025-10-12T17:39:00+03:00
в мире
сектор газа
сша
джеймс дэвид вэнс
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
сектор газа
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сектор газа, сша, джеймс дэвид вэнс, ближний восток
В мире, Сектор Газа, США, Джеймс Дэвид Вэнс, Ближний Восток
Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу

Вэнс: большая часть средств на восстановление Газы поступит от арабских стран

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что наибольший экономический вклад в восстановление сектора Газа после завершения конфликта на Ближнем Востоке будет внесен арабскими странами, а от Соединенных Штатов потребуется "дипломатическое участие".
"На самом деле, это не потребует значительных ресурсов от Соединённых Штатов Америки. Что действительно потребуется, так это наше постоянное наблюдение и дипломатическое участие. Это наш вклад, а основные ресурсы будут поступать от арабских государств Персидского залива", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос о дальнейших экономических обязательствах США в регионе после перемирия.
Вэнс также сказал, что арабские страны хотят восстановить Газу, чтобы все, кто там проживает, мог жить безопасно и благополучно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
В миреСектор ГазаСШАДжеймс Дэвид ВэнсБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала