В ХАМАС ответили на вопрос о миссии международных сил в Газе

"Возникает вопрос: что подразумевается под прибытием иностранных или международных войск в сектор Газа? Предназначены ли эти силы для защиты палестинского народа, для отделения оккупационных сил от палестинского народа или же эти войска придут, чтобы разоружить силы сопротивления? Честно говоря, ответ на этот вопрос определяет позицию по любым иностранным силам, вводимым в сектор Газа, даже если это арабские или исламские силы. Их миссия должна быть четко обозначена, чтобы определить окончательную позицию по этому вопросу", - пояснил он.