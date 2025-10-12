В ХАМАС ответили на вопрос о миссии международных сил в Газе

КАИР, 12 окт - РИА Новости. Позиция палестинского движения ХАМАС в отношении отправки в сектор Газа международных или региональных сил зависит от того, какие задачи на них будут возложены, будущая миссия любых международных сил должна быть четко определена, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль.
"Возникает вопрос: что подразумевается под прибытием иностранных или международных войск в сектор Газа? Предназначены ли эти силы для защиты палестинского народа, для отделения оккупационных сил от палестинского народа или же эти войска придут, чтобы разоружить силы сопротивления? Честно говоря, ответ на этот вопрос определяет позицию по любым иностранным силам, вводимым в сектор Газа, даже если это арабские или исламские силы. Их миссия должна быть четко обозначена, чтобы определить окончательную позицию по этому вопросу", - пояснил он.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
