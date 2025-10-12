https://ria.ru/20251012/gaza-2047827607.html
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой - РИА Новости, 12.10.2025
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой
Палестинское движение ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с... РИА Новости, 12.10.2025
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем, сообщил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Назаль.
"У нас, безусловно, есть своё видение, и мы сейчас готовимся представить его за столом переговоров после возобновления переговоров", - сказал он.
По словам Наззаля, видение ХАМАС будущего управления сектором Газа основывается на создании комитета независимых технократов на переходный период. "После переходного периода, продолжительность которого будет определена, на Западном берегу и в секторе Газа могут быть проведены всеобщие выборы для избрания нового президента и законодательного совета, чтобы люди могли прийти к избирательным урнам и выбрать своих лидеров и представителей", - добавил он.
Ранее движение ХАМАС заявило, что поддерживает передачу власти комитету технократов для управления сектором Газа после войны.