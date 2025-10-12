Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой - РИА Новости, 12.10.2025
17:10 12.10.2025
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой - РИА Новости, 12.10.2025
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой
Палестинское движение ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с... РИА Новости, 12.10.2025
в мире
израиль
хамас
сектор газа
израиль
сектор газа
в мире, израиль, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой

ХАМАС представит свое видение послевоенного этапа в Газе за столом переговоров

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем, сообщил РИА Новости член политбюро ХАМАС Мухаммед Назаль.
«
"У нас, безусловно, есть своё видение, и мы сейчас готовимся представить его за столом переговоров после возобновления переговоров", - сказал он.
По словам Наззаля, видение ХАМАС будущего управления сектором Газа основывается на создании комитета независимых технократов на переходный период. "После переходного периода, продолжительность которого будет определена, на Западном берегу и в секторе Газа могут быть проведены всеобщие выборы для избрания нового президента и законодательного совета, чтобы люди могли прийти к избирательным урнам и выбрать своих лидеров и представителей", - добавил он.
Ранее движение ХАМАС заявило, что поддерживает передачу власти комитету технократов для управления сектором Газа после войны.
