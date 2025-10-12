В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой

"У нас, безусловно, есть своё видение, и мы сейчас готовимся представить его за столом переговоров после возобновления переговоров", - сказал он.

По словам Наззаля, видение ХАМАС будущего управления сектором Газа основывается на создании комитета независимых технократов на переходный период. "После переходного периода, продолжительность которого будет определена, на Западном берегу и в секторе Газа могут быть проведены всеобщие выборы для избрания нового президента и законодательного совета, чтобы люди могли прийти к избирательным урнам и выбрать своих лидеров и представителей", - добавил он.