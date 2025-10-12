Моди пригласили на саммит по Газе в Египте, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение принять участие в мирном саммите по Газе, который пройдет в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября, сообщила газета Indian Express со ссылкой на источники.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран.
Газета отмечает, что, если участие Моди подтвердится, это даст ему возможность лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом, что будет их первой личной встречей с момента введения Соединенными Штатами повышенных пошлин в 50% на ряд товаров из Индии.
"Помимо встречи с Трампом, саммит станет благоприятным случаем и по нескольким другим причинам: продемонстрировать присутствие на Ближнем Востоке, продемонстрировать добрые намерения в отношении палестинского дела и мира в целом, а также укрепить двусторонние отношения с Египтом", - пишет издание.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
