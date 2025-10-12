https://ria.ru/20251012/gaza-2047744371.html
Генсек ООН примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
Генсек ООН примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 12.10.2025
Генсек ООН примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
Генсек ООН Антониу Гутерреш 13 октября примет участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, сообщили в его офисе. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:22:00+03:00
2025-10-12T00:22:00+03:00
2025-10-12T00:22:00+03:00
в мире
египет
шарм-эш-шейх
антониу гутерреш
абдель фаттах ас-сиси
оон
обострение палестино-израильского конфликта
египет
шарм-эш-шейх
в мире, египет, шарм-эш-шейх, антониу гутерреш, абдель фаттах ас-сиси, оон, обострение палестино-израильского конфликта
Генсек ООН примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
Генсек ООН Гутерреш 13 октября примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе