Генсек ООН примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
00:22 12.10.2025
Генсек ООН примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
Генсек ООН примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
Генсек ООН Антониу Гутерреш 13 октября примет участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, сообщили в его офисе. РИА Новости, 12.10.2025
в мире
египет
шарм-эш-шейх
антониу гутерреш
абдель фаттах ас-сиси
оон
обострение палестино-израильского конфликта
египет
шарм-эш-шейх
в мире, египет, шарм-эш-шейх, антониу гутерреш, абдель фаттах ас-сиси, оон, обострение палестино-израильского конфликта
Генсек ООН примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

Генсек ООН Гутерреш 13 октября примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 12 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш 13 октября примет участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь отправится в Египет для участия в саммите", – говорится в сообщении.
В саммите, как сообщали в канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, примут участие лидеры более 20 государств. Цель саммита - прекращение войны в секторе Газа.
Вторая фаза процесса в Газе будет сложнее, заявил постпред Израиля при ООН
