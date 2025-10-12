Пентагон планирует закупить минералы, критически важные для армии, пишет FT

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Пентагон планирует закупить критически важные для американских вооружений минералы, в число которых войдут и редкоземельные металлы, на сумму до одного миллиарда долларов США на фоне объявления Пекином об ограничении их экспорта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Министерство коммерции КНР ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Как отмечается в публикации, критически важные минералы, в число которых входят и редкоземельные металлы, играют важную роль в практически всех системах вооружения. Кроме того, они используются при изготовлении радаров и систем обнаружения ракет.
В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.