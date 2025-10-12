Пентагон планирует закупить минералы, критически важные для армии, пишет FT

Министерство коммерции КНР ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

Как отмечается в публикации, критически важные минералы, в число которых входят и редкоземельные металлы, играют важную роль в практически всех системах вооружения. Кроме того, они используются при изготовлении радаров и систем обнаружения ракет.