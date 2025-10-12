Рейтинг@Mail.ru
FT: США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 12.10.2025 (обновлено: 10:49 12.10.2025)
FT: США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России
FT: США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России - РИА Новости, 12.10.2025
FT: США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России
США уже несколько месяцев помогают ВСУ бить по российским энергетическим объектам, утверждает Financial Times. РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
служба безопасности украины
россия
украина
сша
FT: США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России

FT: США уже несколько месяцев помогают Киеву бить вглубь РФ по энергообъектам

Самолет-разведчик США в небе над Черным морем
Самолет-разведчик США в небе над Черным морем - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Самолет-разведчик США в небе над Черным морем. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США уже несколько месяцев помогают ВСУ бить по российским энергетическим объектам, утверждает Financial Times.
"По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов", — пишет газета со ссылкой на источники.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В США забили тревогу после удара России по объектам ВСУ
17 июля, 09:33

В конце сентября спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что "неприкосновенных мест нет", но не уточнил, идет ли речь об атаках американским вооружением.

По данным собеседников FT, разведданные якобы позволили поразить "важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы", разведка США помогает Украине определять маршрут, высоту и время для атак.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Западе узнали главную военную тайну России
Вчера, 08:00
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Штаты постоянно передают Украине разведывательные данные в режиме онлайн, это не новация. Владимир Путин отмечал, что киевский режим пытается наносить удары по мирным объектам, это ему не поможет.
Оценивая перспективу поставок ВСУ американских ракет Tomahawk, президент говорил, что это ухудшит отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, Россия готова отвечать на агрессивные действия, системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к Tomahawk — будут сбивать их.
В МИД России призывали США придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
8 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
