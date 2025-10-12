FT: США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России

В конце сентября спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что "неприкосновенных мест нет", но не уточнил, идет ли речь об атаках американским вооружением.

По данным собеседников FT, разведданные якобы позволили поразить "важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы", разведка США помогает Украине определять маршрут, высоту и время для атак.

Оценивая перспективу поставок ВСУ американских ракет Tomahawk, президент говорил, что это ухудшит отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, Россия готова отвечать на агрессивные действия, системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к Tomahawk — будут сбивать их.