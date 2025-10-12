FT: США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США уже несколько месяцев помогают ВСУ бить по российским энергетическим объектам, утверждает Financial Times.
"По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов", — пишет газета со ссылкой на источники.
В конце сентября спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что "неприкосновенных мест нет", но не уточнил, идет ли речь об атаках американским вооружением.
По данным собеседников FT, разведданные якобы позволили поразить "важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы", разведка США помогает Украине определять маршрут, высоту и время для атак.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Штаты постоянно передают Украине разведывательные данные в режиме онлайн, это не новация. Владимир Путин отмечал, что киевский режим пытается наносить удары по мирным объектам, это ему не поможет.
Оценивая перспективу поставок ВСУ американских ракет Tomahawk, президент говорил, что это ухудшит отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, Россия готова отвечать на агрессивные действия, системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к Tomahawk — будут сбивать их.
В МИД России призывали США придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта.