FT: ХАМАС восстанавливает контроль над территорией Газы
08:49 12.10.2025
FT: ХАМАС восстанавливает контроль над территорией Газы
FT: ХАМАС восстанавливает контроль над территорией Газы
Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа спустя несколько часов после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем,... РИА Новости, 12.10.2025
2025
FT: ХАМАС восстанавливает контроль над территорией Газы

FT: ХАМАС восстанавливает контроль над Газой, несмотря на прекращение огня

Разрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа спустя несколько часов после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем, утверждает газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.
"По словам жителей Газы, опрошенных Financial Times... группировка боевиков быстро продвигается по Газе, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты", - пишет издание.
Политолог прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС
9 октября, 19:46
Политолог прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС
9 октября, 19:46
По данным Financial Times, ХАМАС установило там контрольно-пропускные пункты и разыскивает лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников
9 октября, 13:14
WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников
9 октября, 13:14
 
Израиль США Дональд Трамп ХАМАС Обострение палестино-израильского конфликта В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
