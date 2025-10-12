Рейтинг@Mail.ru
23:03 12.10.2025 (обновлено: 23:36 12.10.2025)
СМИ: Елисейский дворец объявил новый состав правительства
СМИ: Елисейский дворец объявил новый состав правительства
Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 12.10.2025
франция, в мире, париж, жеральд дарманен, жан-ноэль барро
Франция, В мире, Париж, Жеральд Дарманен, Жан-Ноэль Барро
СМИ: Елисейский дворец объявил новый состав правительства

Reuters: Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции, передает агентство Рейтер.
Накануне правительство страны сообщило, что президент Эммануэль Макрон вновь назначил экс-министра обороны Себастьяна Лекорню премьером и поручил ему сформировать правительство. Лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо отказался войти в состав нового кабмина.
По сообщениям агентства, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр сохранили свои посты.
Префект полиции Парижа Лоран Нуньес назначен главой МВД, а главой минобороны стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера Франции, на котором он провел всего 27 дней. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
