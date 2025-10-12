Российские бойцы оценили новую форму для армии

ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Новая форма для российской армии, которую производят в регионах России, отличается эластичностью, удобством, мало пачкается, а ее производителям нужно давать за эти работы премию, считают бойцы из зоны СВО.

В одном из регионов России работает текстильное предприятие полного цикла, где шьют форму для российской армии. В месяц одна только эта фабрика, а их в России несколько, выпускает тысячу километров ткани. В год на всех предприятиях отрасли можно произвести 60 миллионов метров ткани и сшить три миллиона комплектов одежды.

"Прежняя форма была как питон. В ней походишь несколько дней, она испачкается и как коробка становится. А эта форма эластичная, мало пачкается, удобная. Потому что в бою это очень важно. В окопе в десяти километрах, в двадцати километрах ты уже не сможешь ее поменять, зашить. Об ветки я ее задевал, об автомат тот же. Не рвется. Хорошего качества", - сказал боец Алишер "Гром" в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".

Боец Артем "Тикор" также хорошо отзывается о новой форме.

"Пробежался где-то, прошелся где-то, штурманули - подвигались. Вспотел, вроде, чувствуется. Я потею сижу, но мне не жарко, как так? Непонятно. Но работает. На самом деле, кто до такого додумался, ему надо премию дать", - считает Артем.

Дмитрий "Камень" отметил удобство подлокотников.

"Взять, вот, подлокотники, вот, поставил, я думал, они, вот так болтаться будут, но они - всё хорошо, все удобно", - сказал он.

Наша форма ни в коем случае не отстает от форм других разных иностранных производителей", - сказал боец спецназа с позывным "Маяк".

В эфире программы было отмечено, что секрет качества формы в ее многослойности. За счет специальных тканей и их взаимодействия и возникает ощущение комфорта, солдату легко дышать и работать - одежда становится частью тела, ее не замечаешь и она не отвлекает от выполнения боевой задачи.

Как подчеркнула руководитель одной из площадок производства Вероника Соколова, у фабрики нет второго сорта, фабрика производит только первый сорт.