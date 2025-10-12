Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы оценили новую форму для армии
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 12.10.2025
Российские бойцы оценили новую форму для армии
Российские бойцы оценили новую форму для армии
Новая форма для российской армии, которую производят в регионах России, отличается эластичностью, удобством, мало пачкается
специальная военная операция на украине
россия
россия
2025
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские бойцы оценили новую форму для армии

"За это нужно давать премию". Российские бойцы оценили новую форму для армии

ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Новая форма для российской армии, которую производят в регионах России, отличается эластичностью, удобством, мало пачкается, а ее производителям нужно давать за эти работы премию, считают бойцы из зоны СВО.
В одном из регионов России работает текстильное предприятие полного цикла, где шьют форму для российской армии. В месяц одна только эта фабрика, а их в России несколько, выпускает тысячу километров ткани. В год на всех предприятиях отрасли можно произвести 60 миллионов метров ткани и сшить три миллиона комплектов одежды.
"Прежняя форма была как питон. В ней походишь несколько дней, она испачкается и как коробка становится. А эта форма эластичная, мало пачкается, удобная. Потому что в бою это очень важно. В окопе в десяти километрах, в двадцати километрах ты уже не сможешь ее поменять, зашить. Об ветки я ее задевал, об автомат тот же. Не рвется. Хорошего качества", - сказал боец Алишер "Гром" в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
Боец Артем "Тикор" также хорошо отзывается о новой форме.
"Пробежался где-то, прошелся где-то, штурманули - подвигались. Вспотел, вроде, чувствуется. Я потею сижу, но мне не жарко, как так? Непонятно. Но работает. На самом деле, кто до такого додумался, ему надо премию дать", - считает Артем.
Дмитрий "Камень" отметил удобство подлокотников.
"Взять, вот, подлокотники, вот, поставил, я думал, они, вот так болтаться будут, но они - всё хорошо, все удобно", - сказал он.
Наша форма ни в коем случае не отстает от форм других разных иностранных производителей", - сказал боец спецназа с позывным "Маяк".
В эфире программы было отмечено, что секрет качества формы в ее многослойности. За счет специальных тканей и их взаимодействия и возникает ощущение комфорта, солдату легко дышать и работать - одежда становится частью тела, ее не замечаешь и она не отвлекает от выполнения боевой задачи.
Как подчеркнула руководитель одной из площадок производства Вероника Соколова, у фабрики нет второго сорта, фабрика производит только первый сорт.
"Потому что эта продукция служит нашим бойцам по всей России, и они не задумываясь должны выполнять свой воинский долг. Любой слой одежды, любая конфигурация именно рассчитана на потребителя, на то, чтобы ему было комфортно", - сказала она.
