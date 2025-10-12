Рейтинг@Mail.ru
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам - РИА Новости, 12.10.2025
14:51 12.10.2025
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Социалистическую Республику Вьетнам, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 12.10.2025
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Социалистическую Республику Вьетнам, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в сообщении.
Пресс-служба добавила, что на причале российских военных моряков встретили официальные лица Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам и представители посольства России во Вьетнаме.
Впереди у российских моряков протокольные и спортивные мероприятия с военнослужащими ВМС Вьетнама, а также посещение достопримечательностей и знакомство с местной культурой, отметили в пресс-службе.
В пресс-службе Тихоокеанского флота уточнили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Владивосток первого октября в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана.
Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны
14 августа, 14:26
 
