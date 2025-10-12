Рейтинг@Mail.ru
02:21 12.10.2025 (обновлено: 02:30 12.10.2025)
"Пересекли черту": в Европе высказались о начале войны с Россией
"Пересекли черту": в Европе высказались о начале войны с Россией
заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. РИА Новости, 12.10.2025
в мире, россия, европа, германия, гленн дизен, нато
В мире, Россия, Европа, Германия, Гленн Дизен, НАТО
"Пересекли черту": в Европе высказались о начале войны с Россией

Европа дошла до прямой войны с Россией. Заявление профессора Дизена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Европейский союз пересек черту и сейчас фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Вы слышите, как канцлер Германии говорит о создании большой армии для борьбы с русскими. И мы говорим о захвате российских кораблей <…> — это акт войны. Теперь же мы открыто заявляем об ударах вглубь территории России, которые невозможны без нас, что тоже акт войны. Бен Уоллес в Британии утверждает, что мы должны задушить Крым, сделать его непригодным для жизни. <…> Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооруженным противостоянием", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
При этом профессор отметил, что у Европы нет шансов на победу над крупнейшей ядерной державой мира, которая всеми силами будет противостоять угрозам своего существования.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия дала США ядерный ответ
10 октября, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
