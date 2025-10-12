"Пересекли черту": в Европе высказались о начале войны с Россией

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Европейский союз пересек черту и сейчас фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Вы слышите, как канцлер Германии говорит о создании большой армии для борьбы с русскими. И мы говорим о захвате российских кораблей <…> — это акт войны. Теперь же мы открыто заявляем об ударах вглубь территории России, которые невозможны без нас, что тоже акт войны. Бен Уоллес в Британии утверждает, что мы должны задушить Крым, сделать его непригодным для жизни. <…> Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооруженным противостоянием", — заявил он.
При этом профессор отметил, что у Европы нет шансов на победу над крупнейшей ядерной державой мира, которая всеми силами будет противостоять угрозам своего существования.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
